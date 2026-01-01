Столичната община обяви какви мерки са предприети за овладяването на проблемите със сметосъбирането в столицата.

Издадена е заповед на кмета към фирмите, които почистват пограничните райони, да поемат всички нужди в районите „Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“. Това заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева на брифинг.

По думите ѝ това решение може да бъде временно и да трае само ден или два. „Очакваме всеки момент ВАС да се произнесе по нашето искане“, уточни тя.

На въпрос дали ще се намали сметоизвозването в пети и седми район, тъй като ще бъде добавена техника в четвърти, Бобчева заяви: „Не казваме това. Така или иначе фирмите са поели ангажименти да изпълняват регулярните си договори“.

Бобчева: Работим за доставянето на допълнителна техника за сметосъбиране

Шеста зона за сметосъбиране в последно време стана една от най-коментираните — „Люлин“, „Красна поляна“ и „Красно село“. Надежда Бобчева обяви, че разбира притесненията на хората, но вече има договор с фирма, който е влязъл в сила от 1 януари 2026 г. „В комуникация сме с дружеството. Разговаряме за нуждите и за това какви стъпки следва да бъдат предприети“, увери тя и допълни, че се очаква да пристигне част от техниката, която ще бъде закупена след проведени търгове - срокът за доставка е 15 януари.

Във връзка със седма зона, която обхваща центъра Бобчева заяви: "За нея също беше подписан анекс с 19%. В съдебни спорове сме."

Кварталите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ остават без фирма за сметопочистване

Зам.-кметът обяви, че зона три към момента е най-проблемна. За нея се използват собствени средства, каза Бобчева. "Това са районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев". Знаете, че районната адмистрация в "Изгрев" сама организира процеса. Ние подпомагаме финансово", заяви още тя.

Директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов обяви, че за да се почистват районите "Подуяне" и "Слатина" е необходима техника от 12 камиона, а във вчерашния днен е имало само шест. "Вчера усмяхме да пуснем още три. От днес работят девет камиони. Очаква се да излезе още един сервизен камион", заяви той.