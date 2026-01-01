Българският дипломат Николай Младенов ще се срещне с Хюсеин ал Шейх в Рамала, Западния бряг, в петък, 9 януари, съобщи дипломатически източник, цитиран от "Хаарец". Ал Шейх е заместник-председател на Изпълнителния комитет на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), заместник на палестинския президент Махмуд Абас.

На 8 януари Младенов проведе среща с енямин Нетаняху в Йерусалим, след което израелският премиер обяви, че дипломатът от България ще бъде генерален директор на Съвета за мир. Очаква се той да служи като представител на място в Газа на Съвета за мир, който да наблюдава мирния процес.

Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа, обяви Нетаняху (ВИДЕО)

На срещата премиерът повтори, че Хамас трябва да се разоръжи и че Ивицата Газа трябва да бъде демилитаризирана съгласно рамката на президента на САЩ Доналд Тръмп. Високопоставен американски служител, пожелал анонимност, потвърди, че Младенов е изборът на Тръмп. Президентът на Израел Исаак Херцог също се срещна с Младенов, съобщи говорител от неговия офис, без да дава повече подробности.

Българският дипломат беше пратеник на ООН за мирния процес в Близкия изток от началото на 2015 г. до края на 2020 г.

Съгласно плана на Тръмп за Газа, територията ще бъде управлявана от временен преходен технократичен, аполитичен палестински комитет под надзора и контрола на Съвета за мир.

Позовавайки се на американски официални лица и източници, запознати с въпроса, американското медийно издание „Аксиос“ съобщи, че се очаква Тръмп да обяви състава на съвета следващата седмица като част от втория етап на крехкото примирие между Израел и Хамас, което влезе в сила през октомври. Изданието добави, че съветът ще включва около 15 световни лидери. Сред страните, които се очаква да се присъединят към съвета, са Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудитска Арабия, Катар, Египет и Турция.

От 10 октомври примирието в Газа до голяма степен спря боевете между израелските сили и Хамас, но някои представители на Белия дом се опасяват, че и двете страни бавят втория етап от примирието.

Според втория етап Израел трябва постепенно да се оттегли от позициите си в Газа, а Хамас да сложи оръжията си. Предвижда се също така да бъде разположена международна стабилизационна сила (ISF). И двете страни обаче твърдят, че има чести нарушения на примирието.