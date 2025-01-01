Българският дипломат и бивш министър на външните работи Николай Младенов ще застане начело на ръководството на Газа като част от следвоенната управленска структура. Това твърдят източници на "Файненшъл таймс", запознати с подготовката на изпълнителен комитет, който се предвижда да бъде създаден скоро.

Според източниците той ще бъде оглавен от бившия пратеник на ООН за Близкия изток и на България Николай Младенов. Изданието припомня, че той често е действал като посредник между Израел и "Хамас".

Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и палестински технократичен комитет, натоварен с ежедневното управление на Ивицата“.

Бившият британски премиер Тони Блеър е отпаднал от вариантите за управление на комитета след възражения на арабски и мюсюлмански страни, твърдят източниците на "Файненшъл таймс".

Кой е Николай Младенов?

Роден на 5 май 1972 г., Младенов завършва Международни отношения в УНСС. Защитава магистърска дисертация в Кралския колеж в Лондон.

В 39-ото Народно събрание е народен представител от ОДС, както и парламентарен секретар до март 2002 г. Същата година е избран за член на Националния изпълнителен съвет на Съюза на демократичните сили. По-късно е назначен за говорител на партията, а от февруари 2004 г. е на поста зам.-председател на СДС, който напуска през август 2005 г.

От 2005 до 2007 г. работи като консултант на Световната банка. От 2007 до 2009 г. е евродепутат от ЕНП, избран с листата на партия ГЕРБ.

В първото правителство на Бойко Борисов е министър на отбраната (юли 2009 – януари 2010), а след това – министър на външните работи до края на мандата на правителството през 2013 г.

След това е назначен за специален представител на генералния секретар на ООН за Ирак и за ръководител на мисията на ООН там. През февруари 2015 г. е назначен за специален координатор за Близкоизточния мирен процес от генералния секретар на ООН Бан Ки-мун.

Защо Тони Блеър отпадна?

Блеър беше единственият човек, посочен за съвета, когато американският президент представи своя 20-точков план за прекратяване на войната между Израел и Хамас в края на септември, като Тръмп го определи като „много добър човек“.

По това време Блеър определи плана на Тръмп като „смел и интелигентен“ и заяви, че ще се радва да участва в съвета, който трябва да се председателства от американския президент.

Въпреки това някои арабски и мюсюлмански държави изразиха възражения срещу участието на Блеър, отчасти заради увреждането на репутацията му в Близкия изток заради твърдата му подкрепа за водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г. Съществуваха и опасения, че палестинците ще бъдат маргинализирани в управленската структура.

Тръмп призна, че може да има възражения срещу назначаването на Блеър още през октомври, като каза: „Винаги съм харесвал Тони, но искам да разбера дали е приемлив избор за всички.“

Блеър, който служи като пратеник за Близкия изток след напускането на Даунинг стрийт през 2007 г., работи по плановете за Газа повече от година в личен капацитет чрез Института на Тони Блеър, формулирайки своите идеи.

Той координираше действията си с Джаред Къшнър, зет на Тръмп и пратеник на САЩ за Близкия изток по време на първия мандат на президента.

Офисът на Блеър отказа коментар, но негов съюзник заяви, че бившият премиер няма да участва в „Съвета за мир“. „Той ще се състои от действащи държавни ръководители, а под него ще има по-малък изпълнителен съвет“.

Очаква се Блеър да заеме място в изпълнителния комитет заедно с Къшнър и съветника на Тръмп Стив Уитков, както и с висши представители от арабски и западни държави, добави същият източник.

Друг източник, запознат с дискусиите, отбеляза, че Блеър все още може да има роля в бъдещите управленски структури за Газа. „Той все още може да има роля в друга функция и това изглежда вероятно. Американците го харесват, а израелците също", каза източникът.

Планът на Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа е в голяма степен блокиран от обявяването му преди повече от два месеца заедно с крехко примирие, като ивицата остава разделена между контролирани от "Хамас" и от Израел райони.

Когато президентът представи плана, той заяви, че другите членове на „Съвета за мир“ ще включват държавни ръководители и ще бъдат обявени „в следващите няколко дни“. До момента обаче няма направени назначения.