Правителството одобри предоставянето на хуманитарна помощ и помощ за развитие в подкрепа на Украйна, цивилното население на Ивицата Газа, Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен и др. под формата на доброволни вноски към международни организации на обща стойност 2 382 390,5 лева.

Необходимото финансиране ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за помощ за развитие и хуманитарна помощ.

3,77 милиона лева ще бъдат предоставени на украинци с временна закрила в България

Одобрената помощ е в пълно съответствие с приоритетите на страната ни по линия на политиката за развитие и хуманитарна помощ. Тя отчита както традиционните ни ангажименти в подкрепа на утвърдени международни хуманитарни организации, така и актуалните развития в редица региони по света. Взети са предвид хуманитарните последици от продължаващата война на Русия срещу Украйна, ситуацията в Близкия изток, актуалните развития на обстановка в Сирия и Афганистан и др. В

съответствие с основните хуманитарни принципи, приоритетно се разглеждат спешни действия в случаи на природни и климатични бедствия, както и подкрепа за тежки и продължителни хуманитарни кризи.

България предоставя хуманитарна помощ на Мианмар в размер на 200 000 лв.

България ще продължи да бъде част от усилията на ЕС и на международната общност за преодоляване на най-острите хуманитарни предизвикателства и облекчаване страданието на милиони хора по света. Със своя принос страната ни затвърждава положителния си образ като предвидим и надежден донор на

хуманитарна помощ и помощ за развитие, като същевременно допринася за укрепване на европейската и националната сигурност и развитие.