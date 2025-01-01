Министерският съвет одобри помощ по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна, предоставена на украински граждани с временна закрила в Република България. Решението е взето на база Проект на Решение, включващ актуализиран списък № 27 и проект на Постановление за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2025 г.

Плащанията са верифицирани за периодите 01.09.2024 – 30.09.2024 г. и 01.10.2024 – 31.10.2024 г., като са отчетени и преразгледани проектни предложения за периода 01.08.2024 – 31.08.2024 г. по списък № 26.

Приеха Програма за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселените от Украйна у нас

С приемането на настоящия акт, одобрените кандидати ще получат общо 3 769 266 лв. с ДДС, съгласно приложения списък № 27, който е неразделна част от решението на Министерския съвет.

Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна е създадена с цел да осигури финансова подкрепа и социална защита за хора, получили временна закрила в България, като включва периодично финансиране за покриване на основни нужди и услуги.