Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов призова кмета на София Васил Терзиев да подаде оставка в пост във социалните мрежи.

„Недоволни граждани на София донесоха боклука си пред кметството. Това е такъв срам и е толкова тъжно за хората, които са принудени да живеят в боклук“, пише Трифонов.

В публикацията той описва ситуацията в града: София е затънала в отпадъци от месеци, улиците приличат на сметище, а първата гледка за живеещите е именно боклук, по който дори играят деца. „Вината за всичко това носи един-единствен човек – кметът Терзиев“, подчертава Трифонов.

Той критикува кмета за редица проблеми в столицата, включително хаотични промени по централните улици, натрупани планини от боклук и неадекватна поддръжка при снеговалеж. „София, без съмнение, има най-некъдърния кмет в цялата си история“, категоричен е Трифонов.

Публикацията завършва с директно обръщение към Терзиев: „Васил Терзиев може да направи едно хубаво нещо – да си подаде оставката. Оставка, Василе, оставка!“