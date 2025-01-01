„Това не е криза с боклука, това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост“ - това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във фейсбук по повод кризата с липсата на сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“ в София.

„Можех да оставя нещата да се случват, както са се случвали досега - най-лесно е “то така си беше“. Избрах да не позволя хората, които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега. Не защото съм герой, а защото всеки от нас трябва да намери куража да каже „стига“, посочи още Терзиев.

Той заяви, че тази битка не е само негова, а „на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедността, която те произвеждат“.

„На всеки, който иска да бъде гражданин, а не поданик. На всеки, който не иска да го правят крепостен селянин в собствената му държава или емигрант по принуда“, допълни кметът.

Той сподели, че е обнадежден, защото вижда как градът се събужда, мобилизацията – в екипа, сред доброволците, сред гражданите, които чистят, помагат, споделят, настояват. „Видях го по време на дирижираната от същите сценаристи “криза” с транспорта. Случва се и сега. Хората виждат, чуват и разбират какво се случва“, написа още столичният градоначалник.

„Най-голямата ми болка винаги е била, че някъде по пътя на системното мачкане на нашия народ забравихме какво означава да сме общество – да си помагаме, да работим заедно не само в криза, а всеки ден, за да не стигаме до криза. Последните дни ми дават надежда, че това чувство се връща. Че можем отново да станем силно и здраво общество. Да търсим не какво ни дели, а какво ни обединява – бъдещето на нас и на нашите деца. Видях квартали, в които хората сами организираха почистване, докато чакаме фирмите, които се опитват да изнудят и подчинят града. Хора, които вчера не си говореха, днес чистеха рамо до рамо. Това е София, в която вярвам. София на събудените, на активните и можещите“, сподели Васил Терзиев.

„И нека кажа нещо важно: противникът не е толкова силен, колкото изглежда. Не е по-умен, по-силен или по-добър от нас. Той просто разчита на едно – да сме разединени, уплашени и обезверени. Да вярваме, че няма смисъл. Но когато ние се събудим, когато говорим и действаме заедно, той губи силата си мигновено. Те се хранят от една власт, която се ражда от нашето мълчание. Днес имаме избор – да се откажем и да позволим на страха, апатията и безверието да ни смачкат отново, или да изберем да бъдем граждани, които вярват, че промяната започва от нас самите. Няма значение дали сме леви или десни, богати или бедни, проевропейци или по-скептични – важно е, че всички искаме едно: да живеем в нормален, честен и свободен град. Сега е моментът. Не за да спасим нечия политическа кариера – аз имам какво да правя с живота си. А за да спасим вярата, че можем да градим общо бъдеще, че не сме сами, че можем да се изправим, без да чакаме спасител“, посочи още той.

По думите му всеки може да бъде герой в тази ситуация, а не зрител.

„Изберете да бъдете такива. Истинската сила е у вас. Противникът има пари и влияние, но ние имаме едно, което те никога няма да имат – общност, достойнство и вяра. Една София. Един народ. Един избор – да не се предаваме", написа още кметът на София.

В двата столични района – „Люлин“ и „Красно село“ е създадена стройна временна организация за боклука, това заяви и заместник-кметът по екология Надежда Бобчева по време на изслушване в Столичния общински съвет.

„Получили сме 5 камиона по линия на общинската взаимопомощ от три общини в България безвъзмездно. Ние затова няма да дължим пари, така че в най-кратко време ще направим организация да бъде използвана тази техника по същество и да можем да я вкараме в работа“, каза Бобчева и обясни, че следят цялата ситуация.

Увеличена е честота, с която да бъдат извозвани цветните контейнери, посочи още тя и допълни: „Разговаряхме с фирмите, които извозват тези цветни контейнери и те ни казаха, че ще ни помагат“.

По думите й тази ситуация показва, че Столичното предприятие за третиране на отпадъци е много нужно.

„Повишава се капацитетът на предприятието с допълнителна техника, която им е нужна. Така че това е кризата като възможност. Обслужването на един район е доста трудна задача, поради простата причина, че самото предприятие не може да постигне нужната натовареност на своите си производствени средства, което не намалява цената на изпълнение“, каза още заместник-кметът по екология.

"Няколко дни вдигаме дрона, снимаме отгоре с помощта на Столичен инспекторат какво е състоянието, дефинирали сме всички критични точки в двата района, които да бъдат обслужвани с приоритет. Направили сме така, че системата за подаване на сигнали да приоритизират тези, които идват за отпадъци от двата района. Предстои да си придобием съдовете в двата района, а също така и да направим мобилно приложение, в което да бъдат поставени всички съдове - говоря за малките контейнери, не големите, които гражданите чрез приложението да посочват кои са тези, които преливат. Колкото до сивите, големи контейнери - те са извънредна мярка, предвид възможността да се събират голям обем отпадъци. При тях чисто логистично е трудно извозването, тъй като трябва голяма техника. 8 точки има в "Люлин" и в 3 в "Красно село". Работим да ги разширим, но предвид логистиката на тези контейнери, това не е никак лесно, особено в централната градска част", посочи Надежда Бобчева.