Отровни стрели на около 60 000 години бяха открити в скален заслон в Южна Африка и бяха идентифицирани като най-старите известни отровни оръжия в света, предаде агенция Синхуа.

Проучването, проведено от изследователи от Южна Африка и Швеция, беше публикувано в научното списание Science Advances. Изследователите са анализирали химически 10 върха на стрели, открити преди десетилетия в скалния заслон Умхлатузана - археологически обект, разположен в провинция Квазулу-Натал.

Пет от кварцовите върхове на стрелите все още съдържат следи от бавнодействащи отрови, за които се смята, че са извлечени от вид изсъхнал плевел. Откритието сега измества потвърдената употреба на отровни оръжия от ловци с над 50 000 години назад. Преди това най-старите доказателства за употреба на отровни оръжия са били открити върху 7000-годишни костни върхове на стрели от пещерата Крюгер в Южна Африка, припомнят от Синхуа. Други по-стари находки, като например косвените доказателства за 24 000-годишен дървен „апликатор за отрова“ от пещерата Бордър в Южна Африка, са все още предмет на дебат.

„Възможността да се идентифицира най-старата отрова за стрели в света е сложно начинание и е изключително окуражаваща за продължаване на изследванията“, каза Свен Исаксон, водещ автор и професор по лабораторна археология в Стокхолмския университет. „Това е най-старото пряко доказателство, че хората са използвали отрова за стрели. То показва, че нашите предци в Южна Африка не само са изобретили лъка и стрелите много по-рано, отколкото се е смятало досега, но и са разбирали как да използват естествената химия, за да увеличат ефективността на лова“, посочи Марлиз Ломбард, съавтор и изследовател в Университета в Йоханесбург.

Според проучването, бавнодействащата отрова на върха на стрелите е отслабвала потенциалната плячка, драстично намалявайки времето и енергията, необходими на древните хора при ловуване. Това показва, че тези ранни ловци не само са притежавали технически умения, но и са имали разбиране за това как отровите действат с течение на времето - характеристики, които отразяват съвременното човешко познание, допълват още изследователите.