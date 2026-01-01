Инвестиционната компания Berkshire Hathaway, ръководена от легендарния инвеститор Уорън Бъфет, държи рекордните 381 млрд. долара в кеш. Това прави наличните средства най-голямата „позиция“ в портфейла на холдинга, надвишаваща в пъти инвестициите ѝ в технологичния гигант Apple.

Сумата е толкова значителна, че надхвърля брутния вътрешен продукт на редица държави, включително Гърция, Нова Зеландия и Португалия.

Въпреки мащаба на натрупаните средства Бъфет неведнъж е подчертавал, че кешът не е добър дългосрочен актив.

„Кешът винаги е лоша инвестиция“, казва той, отбелязвайки, че инфлацията постепенно намалява стойността му.

В момента Berkshire държи голяма част от средствата си в краткосрочни американски държавни облигации (т.нар. treasury bills), които носят доходност от около 3,7% годишно. След данъци и инфлация реалната доходност спада до приблизително 0,2% - ниво, което анализаторите определят като практически нулево.

Защо Бъфет държи толкова голям кешов резерв въпреки ниската му доходност?

Една от основните причини е оценката му, че пазарите са скъпи. Съотношението цена/печалба (P/E) на индекса S&P 500 в момента е близо 30 - почти двойно над историческата средна стойност от около 15. Друг показател, известен като „индикатора на Бъфет“, също сигнализира за надценяване: общата стойност на американския фондов пазар е около 230% от БВП на страната - значително над нормалните нива.

Исторически Бъфет е използвал подобни периоди, за да натрупва ликвидност и да инвестира агресивно при спадове. По време на финансовата криза през 2008 г. Berkshire инвестира милиарди в компании като Goldman Sachs, Bank of America и други, купувайки активи на силно занижени цени.

Подобна стратегия бе приложена и след „дотком“ балона в края на 90-те години, когато Бъфет избегна технологичните акции и реши да изчака.

Често се смята, че големият кешов резерв е необходим за застрахователната дейност на Berkshire. Самият Бъфет обаче е посочвал, че компанията се нуждае от около 30-50 млрд. долара за тази цел - значително по-малко от текущите ѝ наличности.

Новият главен изпълнителен директор на Berkshire Грег Абел подчертава, че силният баланс и големият кешов резерв са стратегическо предимство.

„Искаме да имаме финансова крепост - това ни позволява да преминаваме през трудни периоди и да не зависим от банки или външно финансиране“, заявява той.

Холдингът ще продължи да следва традиционната си стратегия – да инвестира в цели бизнеси, да купува акции на подценени компании и да реинвестира в собствените си операции, когато се появят подходящи възможности.

Въпреки че кешът носи минимална реална доходност, натрупването му от страна на Бъфет изглежда като съзнателен ход. Липсата на привлекателни инвестиционни възможности и високите оценки на пазара карат Berkshire да изчака. Историята показва, че именно в такива моменти инвеститорът подготвя почвата за следващите си големи сделки.