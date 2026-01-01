Доставките на газ от Иран за Ирак бяха напълно прекратени след американско-израелските удари по ключово иранско газово съоръжение, съобщи говорител на иракското министерство на електроенергетиката.

„Заради регионалните събития доставките на ирански газ за Ирак напълно спряха преди около час“, заяви Ахмед Муса пред Иракската новинарска агенция. По думите му това е довело до отпадане на около 3100 мегавата електроенергия, което „със сигурност ще се отрази на електропреносната мрежа“, предаде АФП.

Въпреки значителните си залежи на нефт и газ, Ирак остава силно зависим от вноса на ирански газ за захранване на своите електроцентрали.