Президентът Илияна Йотова се срещна с изпълняващата длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу. Разговорът се проведе в рамките на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която беше домакинствана от българския държавен глава.

Йотова и Хаджиу обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения в редица области. Предстои подписване на споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната.

Президентство на Република България

Българският президент благодари на Прищина за политиката й към българската общност в Косово, като изтъкна, че страната е пример в това отношение. Изпълняващият длъжността косовски президент подчерта, че Прищина не прави разлика при интеграцията на различните общности и се стреми към защитата на техните права. Илияна Йотова изрази надежда, че в Косово ще бъдат открити и български съботно-неделни училища в районите с компактна българска общност.

Албулена Хаджиу изрази благодарност пред президента Йотова за българската подкрепа по пътя на Косово към членство в НАТО и Европейския съюз.