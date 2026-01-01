Европейската вицешампионка Стилияна Николова спечели златен и сребърен медал на финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика в Милано (Италия).

Българката показа много силно съчетанието си на лента в последния финал и взе титлата с 28.650 точки (трудност 12.700; артистичност 8.100; изпълнение 7.850). След нея се наредиха рускинята Арина Ковшова с 28.300 и Тахмина Икромова (Узбекистан) с 28.250.

Стилияна Николова завоюва сребро на бухалки отново след стабилно изпълнение и оценка от 30.300 (14.200; 8.000; 8.100). Първа е олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев Германия) с 31.000, а трета Даниела Муниц (Израел) с 30.150.

Българската грация, която се нареди седма в многобоя, остана на седмо място в третия финал, на който участва - с топка. Тя получи от съдиите 27.550 (11.900, 7.900, 7.800, 0.050 наказание), след като не показа някои от елементите си.

Два златни медала за Стилияна Николова на Световната купа по художествена гимнастика

Първа на топка е Даря Варфоломеев с 28.950, следвана от италианката Тара Драгаш с 28.600 и представителката на Кипър Вера Туголукова с 28.200.

На финала на обръч златото завоюва италианката София Рафаели с 29.650 точки.

В единствения си финал днес - с пет топки, ансамбълът на България остана на пета позиция. Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова и Рая Божилова имаха неточности в новата си композиция и са с резултат от 24.850 (12.200; 6.950; 5.700). На първо място е Испания с 28.650 точки, пред Бразилия с 27.500 и Китай с 27.250.

Това е последна проверка преди Световното първенство във Франкфурт (Германия) от 12 до 16 август, което е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.