Правителството одобри финансиране в размер на 25 200 000 евро за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.
В това число влизат и:
- неразплатени към 31.12.2025 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. в размер на 15 302 500 евро;
- Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. в размер на 9 697 500 евро;
- Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г. - в размер на 200 000 евро.