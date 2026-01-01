Близо 579 млн. евро е стойността на проектите, които се изпълняват от Министерството на здравеопазването. От тях към май 2026 г. са усвоени близо 256 млн. евро. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова на пресконференция по време, на която направи обзор на изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в сектор „Здравеопазване“.

Повечето от проектите са забавени заради строително-монтажни дейности.

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По проекта за Спешна медицинска помощ, който стартира през 2017 ч., в рамките на този проект трябваше да бъдат изградени 235 обекта. Изпълнени към днешна дата са 135. Прогнозата е, че 60 обекта няма да бъдат довършени, а по 40 обекта се работи. Експертното предложение за решение е да се предявят искове към застрахователните и банкови институции, обясни тя.

По проекта за специализирана здравна грижа за деца с увреждания от 26 обекта със сигурност 19 няма да може да се изпълнят. Не беше представено предложение за експертно решение, но най-вероятно ще подходим по същия начин както по проекта за Спешна медицинска помощ, посочи Ивкова.

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По думите й по отношение на спешната медицинска помощ по въздух, Планът за възстановяване и устойчивост в момента се предоговаря, като се очаква одобрение от Европейската комисия за отпадане на индикатора за изграждане на хангари от инвестицията за HEMS. Изграждането на хангарите ще бъде поето като ангажимент от държавата.

"За да спасим самата инвестиция, която е на стойност 83 милиона. се отделят хангарите от хеликоптерите", обясни Ивкова. Изграждането на базите за хеликоптери, това ще са единствените проекти, които ще бъдат реализирани с национални средства. Хеликоптерите ще бъдат купувани по Плана за възстановяване и устойчивост.

За амбулаториите трябва да бъдат изградени 100 в 37 общини. Вече има завършени 20 амбулатории. Организиран е графикът за доставка на оборудване, а срокът е 30 юни тази година.

В обобщение тя посочи, че са мобилизирали всички екипи, които работят по проекти, за да се навакса изгубеното време.

Тя каза още, че не е създаден административен екип за проектите, който наистина да усвоява всички средства за здравеопазването.

В последните три седмици сме успели да намалим финансовия риск с 36 млн. евро, отбеляза тя.