Американски дипломат беше открит мъртъв в най-големия град в Мианма, съобщи Държавният департамент на САЩ, а членове на дипломатическата общност в Янгон казаха, че тайландка е била задържана от полицията във връзка със случилото се, предаде Асошиейтед прес.

Американски служители в Тайланд и посолството на САЩ в Мианма препратиха въпросите по случая към Държавния департамент, който потвърди "смъртта на служител на американското правителство", назначен в посолството в Янгон, но не даде подробности.

МВнР с позиция след смъртта на двама служители на израелското посолство в САЩ

"От уважение към личния живот на семейството и близките, в момента не разполагаме с допълнителна информация", заяви Държавният департамент в отговор по имейл на въпроси от АП.

Според трима души от дипломатическата общност в Мианма, които говориха при условие за анонимност, мъжът е бил намерен мъртъв преди около две седмици в "Сакура резидънс&хотел". Комплексът, предлагащ дългосрочно наемане, е популярен сред дипломати, бизнесмени и други международни посетители и се намира на около 1,5 километра от американското посолство.

Те заявиха, че полицията разглежда случая като възможно убийство и е задържала тайландка.

Намериха мъртъв шведски дипломат, заподозрян в шпионаж

Министерството на външните работи на Тайланд заяви, че е оказало консулска помощ на задържаната жена и е уведомило семейството ѝ, но не коментира повече.

Мианма е въвлечена в сблъсъци между военното правителство на страната, което през 2021 г. свали демократично избраната лидерка Аун Сан Су Чжи, и разнородна група от милиции, организирани от етническите малцинства и продемократичните сили в страната.

Властите обикновено предоставят малко информация на медиите, а дежурният офицер, който отговори на телефона в полицейското управление, отговарящо за района, в който се намира хотел "Сакура", отказа да коментира и затвори телефона на репортер от АП.