При разкопки във Велики Преслав, при проучване на манастира на Георги Синкел (известен като Манастир на чъргубиля Мостич), дясна ръка на патриарха на старата българска столица от X век, е открит оловен печат на цар Симеон, съобщи проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов.

По думите му това е рядък артефакт и откритието е значимо в навечерието на 1100 годишнината от кончината на цар Симеон, която трябва да се отбележи подобаващо през 2027 г.

На открития оловен печат има надпис на лицевата страна на гръцки език: "на миротворния василевс многая лета". На лицевата страна има изображение на Божията майка с нимб, която държи медальон с образа на Младенеца. От двете страни на изображението е изписано на гръцки: "Майка Божия". На обратната страна има кръгов надпис, който в превод гласи: "На Симеон василевс многая лета". В средата на печата е изображение на владетеля със стема и със владетелски одежди. Представен е анфас. В дясната си ръка държи кълбо, върху което е изобразен кръст. С лявата ръка владетелят държи царския знак на лабарум, който е опрян на лявото му рамо, каза още проф. Попконстантинов.

"Откритието е значимо, тъй като свидетелства за връзката на манастира, който проучвамe, и царския двор. Фактът, че намираме този печат свидетелства за кореспонденция от страна на цар Симеон с някого в манастира", каза доц. Росина Костова, ръководител на разкопките на манастира на Георги Синкел.

Досега на науката са познати 19 такива оловни печата. От тях само три са открити в археологически обекти. Останалите са случайни находки. Разкопките са финансирани по проект на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в рамките на редовната програма на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания за 2025 г., коментира тя.

"Работим с работници от Велики Преслав и студенти от специалност "Археология" във Великотърновския университет, които провеждат тук своята задължителна практика по средновековна археология. Археологическите разкопки ще продължат до 5 август" каза още доц. Костова.

Проф. Казимир Попконстантинов каза на откриващата конференция "Европа на Балканите. Заедно чрез знание" през 2024 г., че Златната църква в Преслав впечатлява със своя купол, архитектура и украса.