Обявен за международно издирване български гражданин е открит и задържан от служители на РУ-Кубрат. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

В хода на предприети оперативно-издирвателни действия по изпълнение на европейска заповед за арест, издадена от съда в Мюнхен, Германия.

Задържаха в Разград мъж, издирван от Белгия с европейска заповед за арест

В село Савин е установен 34-годишният мъж, издирван за престъпления против собствеността. Лицето е приведено в ареста и е уведомена Окръжна прокуратура за задържането му.

Предстоят действия по екстрадиция.