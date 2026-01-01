Двама чужди граждани са санкционирани за нарушение на правилата в Национален парк „Рила“.

На 20 юли 2026 г. при съвместен обход на служители от „Паркова охрана и контрол“ към паркови участъци „Дупница“ и „Говедарци“ са установени двама чужди граждани, навлезли във водите на езеро Рибното на територията на Национален парк „Рила“.

Глобиха чужденци, влезли в едно от Седемте рилски езера

На нарушителите са съставени актове за установяване на административно нарушение съгласно Закона за защитените територии.

От Дирекцията на Национален парк „Рила“ призовават всички посетители да спазват установените правила за поведение в защитената територия. При установяване на нарушения гражданите могат да подават сигнали на телефоните на Дирекцията или на номер 112.

Национален парк „Рила“