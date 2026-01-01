Граждани на Израел, навлезли в езеро Рибното на територията на Национален парк „Рила“, са установени при обход на служители „Паркова охрана и контрол“ на Парков участък „Дупница“ на 30 юни 2026 г.

Издирват турист, плувал в едно от Седем рилски езера

На чужденците са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии.

Няколко дни по-рано, в Дирекция „Национален парк Рила“ бе получен сигнал за къпещи се туристи в езеро Бъбрека. След бърза реакция на служителите „Паркова охрана и контрол“ е извършена проверка в циркуса на Седемте рилски езерата, която установи, че подаденият сигнал не отговаря на истината и в района не са забелязани нарушители. По случая е получено навременно съдействие и от Планинска спасителна служба, отряд – Дупница.

Туристи масово паркират колите си върху дюните на плажа в Дуранкулак

Дирекцията на Парка призова всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на Дирекцията или на телефон 112.