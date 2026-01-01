Издирван с европейска заповед за арест е установен и задържан в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Незабавно след получаване на известието от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на 8 май са предприети действия по издирване на лицето, съобщиха от полицията. 57-годишният мъж с адрес в кубратското село Беловец е обявен за издирване в Шенгенската информационна система от Кралство Белгия за участие в организирана престъпна група, извършвала измами и фалшифициране на документи.

В хода на предприетите целенасочени оперативно-издирвателни действия около 22.30 часа на 8 май мъжът е открит и задържан в град Разград. Приведен е в ОЗ „Следствени арести“ с цел екстрадиция.