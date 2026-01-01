Извънредният 24-часов мониторинг на качеството на атмосферния въздух, извършен след големия пожар, възникнал късно вечерта на 22 юли в района на бившия завод „Химик“ в Асеновград, не отчита превишения на нормите за нито един от контролираните атмосферни замърсители.

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Мониторингът беше осъществен чрез мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителната агенция по околна среда, разположена в село Боянци, и обхваща периода от 15:00 часа вчера до 15:00 часа, съобщиха от РИОСВ-Пловдив..

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Станцията извършва непрекъснати измервания на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, фини прахови частици (ФПЧ₁₀) и съпътстващи метеорологични показатели. Особено внимание се обръща на нивата на ФПЧ₁₀, тъй като при пожари те са сред основните замърсители, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве при повишени концентрации.

Пожарна Пловдив

Към момента пожарът е напълно овладян, в района не се наблюдава задимяване и вече не се усеща миризма на изгоряло. За бързото разсейване на остатъчните замърсители благоприятно влияние оказаха вятърът и силният дъжд през изминалата нощ в района.

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Предвид нормализирането на обстановката и резултатите от проведените измервания, мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда и екипът на Регионалната лаборатория преустановяват извънредния мониторинг и оборудването се изтегля от село Боянци.

РИОСВ благодари на всички институции, участвали в овладяването на пожара и ограничаването на последиците от него, за добрата координация и своевременните действия в интерес на здравето и безопасността на гражданите.