След близо три дни гасителни действия пожарът над местността Бетеловото в Национален парк „Пирин“ е напълно потушен, съобщиха от парковата дирекция.

Благодарение на бързата реакция и отличната координация между всички участници не беше допуснато разпространението на огъня и засегнатата площ остана ограничена, посочват от Национален парк „Пирин“.

Мълния предизвика голям пожар в Национален парк „Пирин“ (СНИМКИ)

В овладяването на пожара участваха служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, РСПБЗН – Разлог, РСПБЗН – Якоруда, ЮЗДП - гр. Благоевград, ДГС – Разлог и ДГС – Елешница.

Към тях доброволно се присъединиха и Доброволческото формирование Община Разлог и Спортен клуб „Мото Дружина“ – Банско, които оказаха ценна помощ по време на гасителните действия.

Благодарим на всички, които с професионализъм, отдаденост и доброволен труд се включиха в овладяването на пожара. Благодарение на общите усилия Пирин остана защитен от по-сериозни щети, пишат още от парковата дирекция.