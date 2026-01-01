По Закона на Мърфи бойлерът ни изоставя или при 40-градусова жега или при адски студ. С една дума – появи ли се проблем, винаги ще е в най-неподходящия момент.

Бойлерът ми започна да капе и водата е доста ръждива, чак оцвети плочките и веднага потърсих отговорите.

Оказа се, че има два вида капене – онова, което можеш да игнорираш с надеждата, че "само ще спре“, и онова, което идва с ръждива вода и започва да звучи като финансово предупреждение.

Ако бойлерът започне да капе, а водата е кафеникава или ръждива, това определено не е симптом, който трябва да бъде подминат, казват майсторите. Причината може да е сравнително лесно отстраним проблем – например износено уплътнение, фланец или предпазен клапан. Но ръждивата вода може да е и знак, че вътрешната анодна защита вече е изчерпана и корозията е започнала да атакува самия водосъдържател.

С други думи, бойлерът може да не казва "умирам“, но определено започва да намеква: "Проверете ме, преди да превърна банята в закрит воден парк.“

А ако вече капе?

Тук е важна разликата между теч от сменяем компонент и теч от самия водосъдържател.

Ако водата излиза от уплътнение, фланец или клапан, ремонтът може да бъде сравнително прост. Ако обаче самият метален резервоар е корозирал и е пробит, ремонтът обикновено не е трайно решение – водосъдържателят вече е компрометиран и подмяната на бойлера е най-разумният вариант. Експертите разграничават течовете от отделни компоненти от корозирал резервоар, който трябва да бъде заменен.

Колко живот му остава?

Истината е, че никой не може да даде точен срок само по симптома "капе и пуска ръждива вода“. И точно това е неприятната част – бойлерът може да капе с месеци… а може и внезапно да реши, че днес е идеалният ден за водопроводна катастрофа.

Какво да направим?

Най-разумният ход е да извикаме техник. Ще ни вземе пари за посещение и евентуален малк ремонт, но ще ни излезе по-евтино от нов бойлер, плюс същият техник, който ще трябва да демонтира стария и да върже новия.

Не е нужно още утре да тичаме панически да купуваме нов бойлер. Но е напълно разумно да започнем да събираме пари за такъв.