Сняг заваля на връх Мусала в разгара на лятото. Времето на места в страната захладня.

Синоптиците обявявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната.

След мощните бури: Ще се завърне ли слънчевото време?

Очакват се дъждове, средно около 20-35 mm за 24 часа. Предупреждението е в сила за областите: Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област, сочи прогнозата за времето.

В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.

НИМХ обяви жълт код в 10 области: Бури, порои и рязко захлаждане

Ще остане ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.