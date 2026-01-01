От ГД „Национална полиция“ дадоха подробности за продължаващата война по пътищата през последните дни и часове. Последният най-тежък инцидент е от рано тази сутрин с украинско семейство. При катастрофа между бус и камион по пътя Русе-Бяла загинаха четирима души, а двама бяха ранени.

Жестока катастрофа с ТИР на пътя Русе-Бяла: Четири жертви, сред тях и дете - загиналите са роднини

БГНЕС

БГНЕС

От полицията заявиха, че около 05:00 ч. тази сутрин бусът е влязъл на българска територия след туристическа ваканция в Турция. По последни данни малко преди 10:00 ч. той безпричинно е навлязъл в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с камиона.

„Товарният автомобил по всички следи, които се виждат на място, и от снимките, които са публикувани в интернет, е бягал максимално, опитвал се е да избегне удара. Дали е разсейване, умора, унасяне...“, каза гл. инспектор Лъчезар Близнаков - ГДНП и уточни, че на този етап е рано да се определя вина.

От полицията не потвърдиха появилата се информация от свидетели, че някой от шофьорите се е разсейвал с телефон.

БТА

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Близнаков обясни, че се провеждат интензивни проверки и те са част от действия за засилен контрол по основните пътни направления, използвани от тежкотоварни автомобили. Той припомни и фрапиращия случай от по-рано днес, при който липсващи болтове на колело на цистерна, превозваща 20 000 литра втечнен газ, доведоха до спирането ѝ от движение при специализирана проверка на полицията

"Установихме, че половината от болтовете, които закрепват джантата към главината, липсват. И то не на какъв да е автомобил, а на цистерна, пригодена да превозва 20 000 литра втечнен газ. Това е абсолютно безпрецедентен случай и показва безразсъдно отношение към пътната безопасност. Такава неизправност няма как да е останала незабелязана нито от водача, нито от хората, които отговарят за техническото състояние на превозното средство“, каза гл. инспектор Лъчезар Близнаков.

На водача е наложена санкция, а превозното средство няма право да продължи движението си, докато неизправността не бъде отстранена.

„Наложена му е санкция в левовата равностойност на 500 евро. По-важното е, че автомобилът е спрян от движение и няма право да продължи, докато техническата неизправност не бъде отстранена. Това може да стане или на място, или чрез транспортиране с пътна помощ.“

На въпрос какво обяснение е дал шофьорът, Близнаков отговори: „Не даде никакво обяснение. Просто вдигна рамене. Това говори за отношението към пътната безопасност.“

По думите му водачът има и предишни нарушения, но те не са сред най-тежките. Цистерната се е движела по автомагистрала „Хемус“, като крайната ѝ дестинация не е уточнена. Главен инспектор Близнаков коментира и случая, при който товарен автомобил повреди елемент от тунел „Витиня“.

„По случая е образувано досъдебно производство заради причинените щети и обществената значимост на инцидента. Водачът е задържан и се изясняват всички обстоятелства. Първоначалните данни сочат, че не става въпрос за проблем с инфраструктурата, а за извънгабаритен товар, който е закачил съоръжението.“

Около 990 полицейски екипа са натоварени със задачи по контрол на пътното управление само за днешния петъчен ден. Главен инспектор Близнаков припомни и ограниченията за тежкотоварните автомобили през почивните дни: „В петък ограниченията са от 16.00 до 23.00 ч., а при намаляване на трафика могат да отпаднат и по-рано. Те важат за автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и за Кресненското дефиле. Подобни ограничения ще има и в неделя следобед.