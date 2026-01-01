Европейският съюз обвини TikTok, че не осигурява достатъчна защита на децата, тъй като настройките на платформата излагат непълнолетните на рискове като кибертормоз и хищническо поведение. Това може да доведе до налагането на значителна глоба на компанията.

Според ЕС профилите на непълнолетните потребители трябва да бъдат видими само за хората, на които те са дали разрешение.

„Високото ниво на защита не трябва да бъде опция, която потребителят сам избира, а трябва да бъде настройка по подразбиране“, заяви европейският комисар по технологиите Хена Виркунен.

Разследването срещу TikTok е част от прилагането на европейския Закон за цифровите услуги (DSA), който влезе в сила за най-големите онлайн платформи през 2023 г. Законът задължава компаниите да оценяват и ограничават рисковете за потребителите, особено за децата, включително тези, свързани с кибертормоз, пристрастяващ дизайн и достъп до неподходящо съдържание.

Европейската комисия вече води няколко разследвания срещу TikTok заради предполагаеми нарушения на DSA, свързани със защитата на непълнолетните, прозрачността на алгоритмите и рекламите. При установено нарушение Брюксел може да наложи глоба до 6% от годишния световен оборот на компанията, както и да изиска промени в начина, по който платформата функционира на територията на ЕС.