Голяма авария на водопровод, захранващ няколко населени места в община Смолян, е възникнала в квартал „Устово“ тази сутрин.

Вече повече от два часа в района на автогарата в квартала водата излиза от тръбата, закрепена на моста над река Бяла под силно налягане.

БТА

Струята се разпръсква на няколко метра височина и е видима от преминаващите по главния път и пешеходния мост.

Екипи на „Водоснабдяване и канализация“ работят по отстраняването на повредата. Това управителят на дружеството Костадин Тотев.

Той уточни, че аварията е по магистралния водопровод, захранващ направленията Устово-Търън, Ровино, Подвис и Влахово.

БТА

„В момента аварията се отстранява. Водоемите на населените места са пълни догоре и мисля, че няма да има проблеми с водоподаването. Надявам се аварията да бъде отстранена до следобедните часове“, каза още Тотев.