Ръководството на „МБАЛ -Силистра“ АД пое ясен ангажимент да положи всички усилия за възстановяване в най-кратки срокове на дейността на Педиатричното отделение, Отделението по нервни болести, Отделението по инфекциозни болести и „Ревматология“.

Ангажиментът беше заявен по време на среща в Министерството на здравеопазването, ръководена от министър Катя Ивкова. В разговора участваха политическото ръководство на МЗ, председателят на Съвета на директорите на болницата Росен Димитров, заместник-председателят д-р Десислава Велковска-Панкова, изпълнителният директор д-р Васил Славов и подуправителят на НЗОК д-р Асен Меджидиев.

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По време на срещата стана ясно, че напрежението в лечебното заведение е възникнало и ескалирало на фона на сериозни разногласия между членовете на Съвета на директорите.

Министерството на здравеопазването подчерта, че вътрешните управленски спорове не могат да се пренасят върху медицинските екипи и пациентите, нито да ограничават достъпа на хората до своевременна медицинска помощ.

Министерство на здравеопазването

“Пациентите и медицинските специалисти не могат да бъдат заложници на управленски разногласия. От ръководството на болницата очакваме не взаимни обвинения, а незабавни действия и видим резултат - възстановена дейност, спокойствие за екипите и сигурност за пациентите. Детското здраве е безусловен приоритет и компромис с него няма да бъде допуснат”, заяви министър Катя Ивкова.

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Изпълнителният директор д-р Васил Славов посочи, че финансовото състояние на болницата е стабилно. По думите му, извън кадровите последици от настоящото напрежение и подадените заявления за напускане, няма друг кадрови или финансов проблем, който да възпрепятства нормалната работа на лечебното заведение.

След разговора ръководството на МБАЛ - Силистра пое отговорност да предприеме необходимите кадрови и организационни действия за възстановяване на дейността на четирите засегнати структури възможно най-бързо. Успоредно с това членовете на Съвета на директорите ще продължат диалога помежду си, за да бъде овладяно напрежението и да бъде възстановена нормалната работна среда.

Четиримата педиатри от МБАЛ - Силистра са заявили готовност да се върнат в болницата. Още през следващата седмица е възможно те отново да подпишат договорите си. Това стана ясно след днешното посещение на министър Катя Ивкова в лечебното заведение.

Педиатрите нямат претенции към заплащането или условията на труд. Поставените от тях въпроси са свързани с организацията на работата в отделението и с натрупани междуличностни конфликти. Тези проблеми е трябвало да бъдат решени своевременно с отговорни управленски действия.

“Пациентите не могат да бъдат заложници на междуличностни конфликти между лекари, управител и служители на болницата. В договора за управление на д-р Славов е предвидено задължение да осигури необходимите медицински кадри, така че медицинското обслужване да бъде гарантирано”, заяви министър Ивкова и допълни, че отговорността на ръководството е да намира решения, да създава работеща организация и да гарантира непрекъснат достъп до медицинска помощ.

Министър Ивкова благодари на медицинските сестри, които са останали в лечебното заведение и в момента работят в други отделения.

Паралелно се търсят лекари за другите три отделения, които в момента също не работят.

Министерството на здравеопазването остава в постоянен контакт с ръководството на лечебното заведение и ще предприеме действия в рамките на своите правомощия.