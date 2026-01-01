Изтребител F-16 е свалил дрон, който е нарушил румънското въздушно пространство, съобщи президентът на Румъния Никушор Дан, цитиран от Ройтерс.

Жителите на Браила и Галац са получили съобщения по системата за известяване „Ро-Алърт“ (RO-ALERT) за възможни падащи обекти от небето, предаде Аджерпрес.

Към жителите е отправена препоръка да потърсят укритие в мазета или убежища на гражданската защита или, ако това е невъзможно, да останат у дома далеч от прозорци и външни стени.

Румъния, която е член на НАТО от 2004 г., е сред източноевропейските държави, които са най-пряко засегнати от войната в Украйна заради близостта си до бойните действия. От началото на руската инвазия през 2022 г. румънските власти многократно са съобщавали за нарушения на въздушното пространство и за открити останки от дронове край границата с Украйна, особено в района на делтата на река Дунав.

Румъния засили наблюдението на въздушното си пространство и противовъздушната си отбрана в координация със съюзниците от НАТО. В страната са разположени съюзнически сили и самолети за мисии по охрана на въздушното пространство, включително американски и други натовски контингенти.

Подобни инциденти предизвикват повишено внимание в региона, тъй като дронове и ракети, използвани във войната между Русия и Украйна, понякога се отклоняват или падат близо до границите на държави от НАТО. Алиансът подчертава, че следи ситуацията, но досега отделните случаи не са довели до задействане на член 5 от Северноатлантическия договор.