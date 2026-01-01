Още три дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там по-рано днес, съобщава телевизия Диджи 24.
От Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирани от телевизията, заявиха, че избухналият дрон е „от типа, използван във войната в Украйна“ и се е самодетонирал към 10:30 ч. местно (и българско време), като не е причинил жертви. В изявлението на министерството се уточнява, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.
Според изявление на командир Санду Матею пред телевизията става въпрос за дрон тип „Магура“, който е на въоръжение в украинската армия.
A naval drone exploded in the Romanian port of Constanța after it had been discovered near one of the docks earlier in the day. Due to the risk of detonation, authorities evacuated people from the surrounding area and secured the site.— Межа (@mezha_net) June 5, 2026
According to preliminary information, no… pic.twitter.com/uYbDZngaoY
Зоната около пристанището е отцепена, а на място са разположени екипи на румънските полиция и жандармерия. Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение за евакуация на пристанището чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Предупреждението е издадено за периметър от един километър от брега навътре към сушата като превантивна мярка заради това, че дронът се е самовзривил. В момента тече проверка за наличието и на други морски дронове.
По сведения на Диджи 24 дронът е бил с десетки килограми експлозиви на борда и е забелязан около 5 ч. сутринта край кейове на пристанището, като не е ясно как е достигнал до там.
Romanian media report the (what appears to be a Magura-type) sea drone discovered in Constanta Port may have carried dozens of kilograms of explosives. The device was found near ARSVOM headquarters and later self-detonated after authorities evacuated and secured the area.… pic.twitter.com/2UanLH7s2w— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2026
Временният премиер Илие Боложан и президентът Никушор Дан са били информирани за инцидента, а Министерството на вътрешните работи на Румъния ще свика пресконференция във връзка със случилото се.
Според източници на телевизията от пристанище Констанца дронът е бил заседнал в хидротехническо съоръжение на няколкостотин метра от нефтения терминал на пристанището.
Случаят се разследва от прокуратурата в рамките на Апелативния съд в Констанца.