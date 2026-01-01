Русия е преминала „нова граница“ в своята война на „агресия“ срещу Украйна, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко двама души. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Напълно солидарни сме с Румъния и нейния народ“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Тя подчерта, че Европейският съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции, предаде АФП.

Инцидентът стана близо до границата с Украйна, след като руски дрон падна върху жилищна сграда на румънска територия и причини леки наранявания на двама души.