Предложение, свързано с бъдещето на проекта за Националната детска болница, не беше прието от Народното събрание, след като 121 депутати от парламентарната група на управляващото мнозинство от „Прогресивна България“ се въздържаха при гласуването.

Фейсбук/ПП

Според публикувана информация от гражданската инициатива „ЗА истинска детска болница“, предложението е било внесено от „Продължаваме промяната“ и е целяло да гарантира продължаването на проекта за изграждането на Националната детска болница.

От снимка на таблото с резултатите от гласуването се вижда, че предложението е получило 86 гласа „за“, няма гласове „против“, а 121 народни представители са се въздържали. Така предложението не е било прието.

От гражданската инициатива посочват още, че Министерството на здравеопазването и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ (ЗИКДБ) са обжалвали решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което беше отменена обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница. Според организацията резултатът от гласуването показва, че управляващото мнозинство не подкрепя гаранции за реализацията на проекта.

“Прогресивна България” се отказа от Националната детска болница, написаха от ГЕРБ-СДС във Фейсбук.

От ГЕРБ пишат, че в бюджета за 2026 г. и в тригодишната бюджетна прогноза не е предвидено нито едно евро за този проект.

От ГЕРБ цитират заявеното от министър-председателя Румен Радев на 8 май 2026 г. от трибуната на Министерския съвет:

„Националната детска болница е национален приоритет. Очаквам ускоряване на изграждането на болницата, на нейното оборудване и да има лекари, които да работят там.“

"Днес този „национален приоритет“ е с нулево финансиране! За първи път от 2022 г. насам в държавния бюджет няма предвидени средства за изграждането на Националната детска болница. Това е ясен знак, че обещанията отново се разминават с реалните действия", пишат от ГЕРБ и допълват, че ще продължат да настоява за осигуряване на необходимото финансиране и за реално изграждане на Националната детска болница. "Защото българските деца заслужават не обещания, а резултати", пишат още от ГЕРБ.

По темата реагира и председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Костадин Ангелов с публикация във Facebook. Той заяви, че проектът за Националната детска болница години наред е бил възпрепятстван от политическа нестабилност, административни проблеми и липса на последователен приоритет.

По думите му правната и организационната рамка за проекта е била създадена още през 2020 г., но след това са последвали смени на правителства, обществени съвети, прекратени процедури и забавяния.

Ангелов отбелязва още, че към момента обществената поръчка за проектиране е спряна от КЗК, а в бюджета за 2026 г. няма предвидени средства за проекта. Според него това отново измества сроковете за изграждането на лечебното заведение.

В публикацията си той коментира, че ако темпото на работа се запази, Националната детска болница няма да бъде завършена преди 2035 г. Ангелов подчертава, че проектът не трябва да бъде обект на политически противопоставяния, а да остане държавен приоритет, като заявява, че ГЕРБ ще продължи да настоява за реализацията му.

Гласуването идва на фона на продължаващите спорове около проекта за Националната детска болница, след като по-рано Комисията за защита на конкуренцията отмени обществената поръчка за нейното проектиране, а решението беше обжалвано от Министерството на здравеопазването и ЗИКДБ.

Реакция дойде и от "Продължаваме Промяната". „Прогресивна България“ не подкрепиха „Националната детска болница“.Всичко, което трябва да знаете за този бюджет", пишат от ПП във Фейсбук.