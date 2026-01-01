Жестока катастрофа с четири жертви блокира пътя Русе-Бяла - в района на разклона за село Екзарх Йосиф.

БТА

Тежкият инцидент е станал тази сутрин около 9:30 часа между влекач и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили шест души, от които две деца - всички украински граждани.

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Медицински екипи установяват, че четирима души, намиращи се в микробуса, сред които водачът, две жени и дете на 11 години, са починали на място.

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Други двама от пътниците - възрастен мъж и малолетно дете, са транспортирани до УМБАЛ „Канев“ АД-Русе за оказване на медицинска помощ.

БТА

БТА

Към момента самоличността на починалите лица и на тези откарани за преглед в болницата не е установена категорично. По предварителни данни лицата са роднини, съобщиха от прокуратурата.

БТА

Продължава работата по огледа на телата, местопроизшествието и превозните средства. Движението по пътното платно временно е преустановено, за да се осигури безопасността на разследващите. Организиран е обходен маршрут през Две Могили.

БТА

Провеждат се разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи.