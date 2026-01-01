Инж. Румен Янков е избран за изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, съобщиха от дружеството.

С решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) ЕАД са извършени промени в състава на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“.

За членове на съвета са избрани инж. Георги Борисов, инж. Румен Янков, Тихомир Точев, Янко Топалов и Диан Иванов. Те заменят досегашните членове Бончо Бонев, Диян Димитров, Христо Иванов, Боян Боев и Мартин Мартинов.

На първото заседание на новия Съвет на директорите за негов председател е избран инж. Георги Борисов, а за изпълнителен директор – инж. Румен Янков.

Инж. Румен Янков е магистър по специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане“ в Техническия университет – София.

Професионалният му път е изцяло свързан с енергийния сектор. Той има 20 години професионален опит, от които 18 години в топлоелектрическа централа и две години във водноелектрическа централа.