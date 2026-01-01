От партия "Продължаваме Промяната" дадоха извънреден брифинг в парламента по повод окончателно приетия Бюджет 2026 в зала. Те заявиха, че са възмутени от случилото се и призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето и на трите текущи закони - на НЗОК, на ДОО и на държавния бюджет. Пускат и петиция, в която всички желаещи граждани да се подпишат срещу гласуваното от управляващите.

"Току що приетият бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия", посочи Асен Василев.

Окончателно приеха Бюджет 2026

Той обясни, че текстовете на приетия закон съдържат няколко противоконституционни разпоредби.

"Липсват текстовете за Детската болница, които бяха във всеки бюджет от 2022 г. насам, независимо от политическите кризи, противоборства, гласувани от всички партии, които са минали през парламента последните 4 години. За първи път имаме партия, в лицето на "Прогресивна България", която отказа да гласува текстове за Детската болница. Текстовете за изграждане и ремонти на църкви, манастири и джамии, които присъстват във всеки бюджет от 2022 г. насам, също за първи път не присъстват в този бюджет, пак заради ПГ. Текстовете за общинските проекти, които присъстват от 2024 г. във всеки бюджет, за първи път също не присъстват. И за първи път имаме ситуация, в която един министър, еднолично, ще се разпорежда с 1 млрд. евро за общините и ще казва коя община ще получи колко средства, кога, дали и при какви условия", обясни Василев.

Той обобщи цялата ситуация като "подмяна на управленския мандат, който българските граждани гласуваха на Румен Радев".

"Оттук нататък става ясно, че това правителство работи за олигархията, а не за интереса на хората", допълни той.