Шофьор на камион предизвика катастрофа и избяга в Софийско, съобщиха от полицията.
На 23 юли е подаден сигнал за катастрофа между лек и товарен автомобил - в района на 10 км на път 2-81.
Заловиха шофьор на товарен автомобил с над 2 промила алкохол
Установено е, че водачът на товарния автомобил междувременно е напуснал местопроизшествието.
Шофьорът на лекия автомобил е настанен в болница.
Водачът на камиона е предприел изпреварване в забранен за това участък.
Нарушителят е задържан и по случая се води разследване.