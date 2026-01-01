Шофьор на камион предизвика катастрофа и избяга в Софийско, съобщиха от полицията.

На 23 юли е подаден сигнал за катастрофа между лек и товарен автомобил - в района на 10 км на път 2-81.

Заловиха шофьор на товарен автомобил с над 2 промила алкохол

Установено е, че водачът на товарния автомобил междувременно е напуснал местопроизшествието.

Шофьорът на лекия автомобил е настанен в болница.

Водачът на камиона е предприел изпреварване в забранен за това участък.

Нарушителят е задържан и по случая се води разследване.