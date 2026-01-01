Заявления за участие в третия етап на приема в гимназиите от осми клас ще се подават на 27 и 28 юли. Третото класиране ще бъде обявено на 29 юли, съобщават в сайта си от Регионалното управление на образованието (РУО) в София.

В сайта на РУО са публикувани и свободните места за третия етап на класирането по паралелки, с кодове на училища за прием от осми клас за учебната 2026/2027 година.

В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“, поясняват от РУО в София-град.

След второто класиране за гимназиите идва решаващ момент

И информират, че на 27 и 28 юли се подава заявление като на първия етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище гнездо от 8:00 до 18:00 ч. или през личния профил на ученика от 00:01 ч. на 27 юли до 23:59 ч. на 28 юли.

За паралелките с профила “Физическо възпитание и спорт” в 28-о Средно училище (СУ) и в 132-ро СУ документи се подават в конкретното училище.

МОН публикува първото класиране за прием в 8-и клас

При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвъртия етап на класирането, поясняват от РУО в София-град.

На 14 юли МОН публикува първото класиране, при което общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани за прием в гимназиите от осми клас в София, според данните на Регионалното управление на образованието в София-град.

И през тази година в първото класиране за прием в гимназиите от осми клас в София на първо място с най-висок минимален бал - 481,25, е Софийската математическа гимназия (СМГ). Това каза на 14 юли началникът на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Елеонора Лилова.

Министерството на образованието и науката публикува на 21 юли второто класиране за прием в гимназиите от осми клас, съобщи тогава пресцентърът на ведомството.