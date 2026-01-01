Четири трансплантации са извършени след донорска ситуация в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна - ИСУЛ", съобщиха от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).

На 21 юли е идентифициран потенциален донор – 36 годишна жена. Процесът по установяване на мозъчната смърт и подготовката за донорство са реализирани от д-р Мая Младенова. Експлантацията на органите е извършена от екипи на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Александровска", Военномедицинска академия (ВМА) - София и болница Onassis Hospital, Атина, Гърция.

42-годишен мъж получи шанс за нов живот след 7-часова чернодробна трансплантация във Военномедицинска академия в София. Сложната операция е проведена на 22 юли във ВМА и е продължила повече от обичайното за подобни интервенции поради тежкото състояние на пациента. В нея са участвали специалистите от Първа клиника по коремна хирургия.

Към момента пациентът е в стабилизирано тежко състояние, контактен и адекватен, съобщи професор Ивелин Такоров, ръководител на трансплантационния екип.

„Продължителната и технически сложна интервенция постави сериозни предизвикателства и пред анестезиологичния екип, ръководен от д-р Едлир Груда, чиято прецизна работа беше от съществено значение за успешния изход“, посочиха от болницата.

За пациента, обаче, трансплантацията не приключва с края на операцията. Тя поставя началото на нов етап, който изисква постоянни грижи и внимателно проследяване. Именно тук е ключовата роля на доцент Марина Конакчиева и нейните колеги от Клиниката по гастроентерология, които съпътстват реципиентите както в подготовката за интервенцията, така и по пътя на възстановяването им, допълниха от ВМА.

Бъбреците на 36-годишната жена, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчен кръвоизлив, бяха трансплантирани късно тази нощ в УМБАЛ "Александровска". Реципиенти са мъж и жена с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо осем поканени за оценка от листата на чакащи. Двата екипа, експлантирали и трансплантирали бъбреците, са ръководени от доц. Владислав Младенов и доц. Пламен Димитров, със съдействието на съдовия хирург д-р Асен Тодоров.

Трансплантираният мъж е на 28 години, от област Враца, провежда хемодиализно лечение от 8 месеца. Трансплантираната жена е на 61 години, от София и до момента не е била на диализно лечение. След интервенцията, двамата реципиенти се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза, посочиха от УМБАЛ "Александровска".

Шанс за живот отвъд границите на България получи и жена на 33 години, трансплантирана със сърце в болница Onassis Hospital, Атина, Гърция. Поради липса на подходящ реципиент в България и благодарение на членството на ИАМН в европейската платформа за обмен на органи ФОЕДУС (FOEDUS), гръцките лекари извършиха успешната сърдечна трансплантация.

Екипите на ИСУЛ, ВМА и "Александровска" изказаха искрени съболезнования на близките на починалата жена и адмирираха тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

"Едно българско семейство взе най-хуманното и благородно решение в момент на тежка загуба, превръщайки болката си в надежда за други човешки животи. Благодарение на техния велик жест и денонощния труд на десетки български и международни лекари, четирима души получиха своя втори шанс за живот", отбелязаха от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.