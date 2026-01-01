Екип от нидерландски студенти представи линейка, която според тях е първата в света, задвижвана със слънчева енергия, и може да осигурява медицинска помощ в най-отдалечените райони на планетата.

Модерното бяло-жълто превозно средство е оборудвано със соларни панели на покрива, които захранват както двигателя, така и медицинска апаратура - от рентгенови устройства до дефибрилатори.

Двуместната линейка, наречена Stella Juva, може да развива максимална скорост от 120 км/ч и е проектирана за труднодостъпни терени извън пътната мрежа.

Пробегът ѝ при слънчево време е 715 км. Автомобилът разполага с батерия, зареждана от слънчевата енергия, която гарантира работата на превозното средство и оборудването през нощта или при облачно време.

„Stella Juva е напълно оборудвана за предоставяне на медицинска помощ в труднодостъпни райони“, заяви ръководителят на проекта Матайс ван Гервен, 21-годишен студент по биомедицинско инженерство в Техническия университет в Айндховен.

Автомобилът е предназначен да доставя здравни грижи до пациента, вместо да го транспортира до болница. Той разполага с тестове за туберкулоза, хладилни отделения за ваксини и ултразвукова апаратура за прегледи на бременни жени.

Екипът планира през следващия месец да пътува до Кения, където да изпробва възможностите на автомобила.

Иновацията отговаря на реална и неотложна необходимост, заяви Фемке Мауритс, мениджър „Партньорства“ в хуманитарната организация Amref Health Africa, която предоставя здравни услуги в африкански държави.

„Проблемът в много африкански страни е, че разстоянието между най-отдалечените села и здравните заведения е наистина голямо“, каза 34-годишната Мауритс пред АФП.

„Общественият транспорт е ограничен, горивото е много скъпо, а електрическите мрежи са ненадеждни. Затова една толкова добра иновация като Stella Juva може да ни помогне да решим подобни сериозни предизвикателства при предоставянето на здравни услуги“, добави тя.

„Наистина големи разстояния“

Много от участниците в екипа са прекъснали временно обучението си, за да работят по проекта, чието завършване е отнело една година.

В предната част на автомобила има табло, което показва текущата скорост и нивото на батерията, а медицинското оборудване е разположено в задната част.

При представянето на линейката пътуването по равните бетонни пътища на изпитателния център в Барневелд, Централна Нидерландия, беше плавно.

Ван Гервен и екипът му обаче са наясно, че условията в отдалечените райони на Кения ще бъдат съвсем различни.

„Трябва да вземем предвид здравината и устойчивостта, ако искаме да се движим извън пътя - там, където медицинската помощ действително трябва да бъде доставяна“, каза той пред АФП, като показа резервните гуми и лопатите, които ще бъдат използвани, ако автомобилът заседне.

Stella Juva е прототип и според Ван Гервен проектът трябва да бъде разширен, за да има реално въздействие.

„Ние сме 23-ма студенти и построихме това само за една година. Технологичната индустрия би трябвало да може да го направи много по-добре и много по-бързо“, каза той.

„Затова искаме да поканим всяка технологична компания и индустриален партньор да разговаря с нас. Искаме да разширим проекта заедно с вас“, добави Ван Гервен.

Едно от основните предимства на автомобил със слънчево захранване при предоставянето на медицинска помощ в страни като Кения е неговата приспособимост, заяви Мауритс.

„Той действително е проектиран да изминава големи разстояния. Захранва се от слънцето, така че дори когато достигне дадено място, не е необходимо да се връща до централен пункт“, каза тя.

„Може да продължи отново и отново.“

22-годишната Изабела Ванинген, студентка по компютърни науки, работила по енергийните системи на автомобила, заяви, че името му изразява надеждите на екипа за неговото въздействие.

„Stella е нашето семейно име. Първият ни автомобил се казваше Stella и запазихме това име за всеки следващ“, каза тя пред АФП.

„Разбира се, искаме да окажем обществено въздействие, а Juva на латински означава „помагам“. Искахме това да бъде изразено и в името.“