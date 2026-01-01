Катастрофа затруднява движението по главното трасе между Габрово и Севлиево - в района на село Янковци.

За щастие, по първоначални данни при инцидента няма пострадали хора.

В момента преминаването през участъка се извършва поетапно и се пропуска само в едната пътна лента. На място има екипи на полицията, които регулират трафика.

Контролните органи призовават шофьорите да преминават с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да изпълняват стриктно указанията на полицейските служители.