Парламентът избра Пламен Тодоров за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Той беше и единственият кандидат за член на антикорупционния орган от квотата на парламента.

"За" бяха 124 народни представители от парламентарната група (ПГ) на "Прогресивна България" (ПБ). Против бяха 71 депутати - от ГЕРБ-СДС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

Нямаше въздържали се народни представители. Парламентарната група на ДПС не участва в гласуването.

До днешния избор за член на КПК Пламен Тодоров е директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), предложен от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.