Американските въздушни удари срещу Иран от 27 юни насам са причинили смъртта на 53 души и са ранили още 592, съобщи иранското Министерство на здравеопазването на фона на нарастващото напрежение в региона.

Хосейн Керманпур, ръководител на Центъра за връзки с обществеността и информация към министерството, заяви, че данните обхващат периода от 27 юни до 8:30 ч. местно време на 22 юли. Информацията е публикувана в X.

По думите му 535 от ранените вече са изписани след оказана медицинска помощ, 36 души остават хоспитализирани, а на 21 е оказана помощ на място.

От миналата седмица насам Съединените щати извършиха серия от въздушни удари на територията на Иран, а Техеран отговори с атаки срещу обекти и бази, за които твърди, че се използват от американските военни в няколко държави в региона.

Размяната на удари продължава въпреки рамковото споразумение, постигнато с посредничеството на Пакистан и подписано от САЩ и Иран през юни. То имаше за цел да сложи край на войната, започнала през февруари, и да проправи пътя към трайно мирно споразумение.