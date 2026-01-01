Засилени проверки в животновъдни обекти, намиращи се на територията на община Сливен, съобщиха от полицията.

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Те са извършени от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОД на МВР при специализирана операция.

Акцията се провежда от началото на седмицата па линия "Еврофондове" съвместно със служители на ДФ "Земеделие"-ЦУ, Регионален технически инспекторат-Ямбол към ДФЗ и ОДБХ.

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В хода на извършените проверки в няколко от обекта са установени липси и несъответствия на заявените за подпомагане животни и реално отглежданите такива.

Работата по случаите продължава. Образувани са досъдебни производства.