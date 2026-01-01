Дейв Кийгън, ветеран от Втората световна война, който започва да посещава фитнес, когато е на 17 години, навърши 100 години на 10 юли. Той отбеляза юбилея си с едночасова тренировка във фитнес зала в Меса, щата Аризона, съобщава местната медия 12News, предава people.com.

„Трябва да продължавам да тренирам, защото това ме поддържа жив“, казва той.

„Всяка част от тялото ви, която може да се движи, трябва да бъде упражнявана по някакъв начин всеки ден“, споделя още Кийгън.

Той дава този съвет, докато кара легнал велоергометър във фитнеса.

Освен това Кийгън избягва кофеина и алкохола, а редовно хапва банани и яйца.

Следващата цел на активния столетник е да достигне до 132 г. „Чух, че има жена, която е на 132 години, така че това е моята цел“, казва той.

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Кийгън е баща на пет деца, дядо на седем внуци, прадядо на осем правнуци и прапрадядо на едно дете.

„Чувствам се по-добре от всякога“, шегува се той.

„Ще си пожелая нещо“, казва Кийгън, докато духа свещичките на тортата във фитнеса. Желанието му е още дълги години да бъде здрав.