Представителите на страните членки на ЕС все още не са постигнали единодушие относно приемането на 21-вия пакет от санкции срещу Русия заради нахлуването ѝ в Украйна и утре отново ще се срещнат, заяви европейски дипломат, цитиран от Ройтерс.

Новите санкции ще бъдат насочени срещу руския банков сектор. Те целят да окажат натиск над финансовата система на Москва в контекст, който Европейският съюз определя като благоприятен.

Гърция обаче иска ЕС да облекчи вече договорените ограничения върху вноса на руски втечнен газ, превръщайки се в основната пречка за приемането на новия пакет от санкции, посочва Ройтерс.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас вече предупреди, че страните от ЕС все още не са постигнали необходимото единодушие по 21-вия пакет санкции, отбелязва Франс прес.