Огромен пожар се разгоря край Асеновград късно снощи в близост до бившия завод "Химик" - на изхода на града.

Първоначално са се запалили сухи треви. Поради силния вятър, обаче, пламъците са се разрастнали бързо - в посока към планината.

На място срещу огъня вече се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив - с 18 противопожарни автомобила. Кметът на община Асеновград Христо Грудев също е на място и следи ситуацията.

Електрическите автобуси, с които се обслужва градският транспорт, са изведени от стоянката на Депото за отпадъци (ДТБО), където стоят обичайно в извън работно време. По инструкции на кмета на общината и съгласувано с компетентните органи, рейсовете са паркирани на безопасно място - в тунела до пощата, където ще се съхраняват, докато е необходимо. Причината да бъдат преместени е, че пожарът обхвана частично и депото.

Директорът на РИОСВ - Пловдив Ивайло Йотков също пристигна на мястото на пожара. След съгласуване и координиране с кмета на Асеновград, пловдивските експерти ще монтират специално оборудване и незабавно започват замервания и изследвания, за да се установи дали има наличие на замърсяване на въздуха в района, причинено от пожара.

Всички необходими екипи и техника са на терен и се борят с овладяването на пламъците. Към този час няма опасност за околните населени места в община Асеновград.

Причината за пожара тепърва ще се изяснява.