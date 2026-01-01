Софийска градска прокуратура осъществява ръководство и надзор върху разследване по данни, че на 22 юли в град София, ул. „Пернишко шосе“, при управление на лек автомобил, с посока на движение от София към Перник, са нарушени правилата за движение, съгласно Закона за движение по пътищата.

При реализираното пътнотранспортно произшествие с насрещно движещ се лек автомобил по непредпазливост е причинена смъртта на водача на автомобила – жена на 63 г.

Задържан за срок до 24 часа по реда на Закон за Министерството на вътрешните работи е 41-годишен мъж.

Досъдебното производство е започнало по неотложност с протокол за оглед на местопроизшествие. Иззети са двата автомобила, участвали в произшествието. Разследването се извършва от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ – СДВР под ръководството и надзора на СГП.

За горепосочените обстоятелства СГП е уведомена.

Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.