Еднояйчни четиризначки се родиха в Австралия, като лекарите определят бременността за изключително рядка, съобщи АП. 34-годишната майка на бебетата Дженитар Сау На'амоана, която вече има четири деца, е родила миналата седмица в болница в Бризбън, щата Куинсланд.

„Ние сме много развълнувани от възможността да се погрижим за това голямо семейство“, каза д-р Алекса Бендал, която се грижила за На'амоана, в съобщение, разпространено от болницата. Бебетата са заченати по естествен път и са се развили от една оплодена яйцеклетка, която се е разделила на четири, „което е невероятно“, добави д-р Бендал. „Смятаме, че подобни случаи на естествено зачеване са един на 15 милиона“, обясни тя. „Не смятаме, че някога се е случвало в Австралия“.

Специалистите посочват, че шансът за зачеване на четиризнаци по естествен път е едва едно на 700 000, като повечето такива бременности са в резултат на репродуктивни процедури.

От болницата съобщиха, че На'амоана и съпругът ѝ Джортам не са планирали да имат повече деца и са останали изненадани, когато са разбрали, че очакват четиризнаци.

При На'амоана е имало висок риск от усложнения, особено като се има предвид, че бебетата са споделяли една плацента. Според данни на медицински специалисти от „Джонс Хопкинс“ многоплодната бременност излага майките на повишен риск от проблеми като преждевременно раждане, спонтанен аборт и вродени малформации, посочи АП.

Голям медицински екип е започнал да следи На'амоана от 10-ата гестационна седмица, а в 25-ата седмица тя е била приета в болницата за стационарно наблюдение, съобщиха представители на лечебното заведение. Тя е родила бебетата чрез цезарово сечение на 14 юли.

„Фактът, че изродихме четири прекрасни, здрави бебета в 28-та седмица, е невероятен“, каза д-р Бендал. „Майката загуби много кръв, но не и прекомерно голямо количество за раждане на четиризнаци, тя е добре“.

Бебетата са в добро състояние и се намират в интензивното неонатологично отделение. Те носят имената Емили, Хариет, Катрин и Алекса, последното в чест на д-р Бендал. Тя определи това решение на родителите като „красив жест“ и добави, че за нея е привилегия да помогне за появата на тези деца на бял свят, отбелязва АП.

„От академична гледна точка този случай е изключително интересен“, казва тя. „Но от чисто човешка гледна точка възможността да бъдеш част от живота на това семейство - да има четири прекрасни бебета и здрава майка, е нещо безценно“.