Още едно от децата на Брад Пит и Анджелина Джоли се дистанцира от известния актьор. 18-годишната Вивиан вече използва само фамилията Джоли, следвайки примера на свои братя и сестри.
Според информации в американските медии, Вивиан вече използва името Вивиан Джоли, като е предприела необходимите стъпки, за да отпадне фамилията Пит от официалното ѝ име.
Brad Pitt and Angelina Jolie’s Daughter Vivienne Files Petition to Drop ‘Pitt’ from Her Last Name (Exclusive) https://t.co/BD8eXbAn0Z— People (@people) July 22, 2026
Тя не е първото от шестте деца на звездната двойка, което се дистанцира от баща си. През последните години Захара започна публично да се представя като Захара Джоли, а Шайло официално поиска по съдебен ред да премахне фамилията Пит веднага след като навърши 18 години. Смята се, че и Мадокс, Пакс и Нокс също използват единствено фамилията Джоли в ежедневието си.
Brad Pitt and Angelina Jolie’s daughter Vivienne files petition to legally drop dad’s last name https://t.co/B8zjdTKHxh pic.twitter.com/lLaylIe7xs— New York Post (@nypost) July 22, 2026
Разривът между Брад Пит и децата му се задълбочи след раздялата му с Анджелина Джоли през 2016 г. Двамата години наред водеха ожесточени съдебни битки за попечителството над децата и за общото си имущество.
Brad Pitt and Angelina Jolie's youngest daughter Vivienne has filed to legally drop the actor's last name. 🔗 https://t.co/rU5pZy9EpY pic.twitter.com/uqkR1SQAqT— Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 22, 2026
Въпреки че разводът им беше финализиран, отношенията между актьора и част от децата му остават обтегнати. Според близки до семейството източници, решението на Вивиан е поредният знак за силната ѝ привързаност към майка ѝ.