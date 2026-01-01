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Още едно от децата на Брад Пит и Анджелина Джоли се дистанцира от известния актьор. 18-годишната Вивиан вече използва само фамилията Джоли, следвайки примера на свои братя и сестри.

Според информации в американските медии, Вивиан вече използва името Вивиан Джоли, като е предприела необходимите стъпки, за да отпадне фамилията Пит от официалното ѝ име.

Тя не е първото от шестте деца на звездната двойка, което се дистанцира от баща си. През последните години Захара започна публично да се представя като Захара Джоли, а Шайло официално поиска по съдебен ред да премахне фамилията Пит веднага след като навърши 18 години. Смята се, че и Мадокс, Пакс и Нокс също използват единствено фамилията Джоли в ежедневието си.

Разривът между Брад Пит и децата му се задълбочи след раздялата му с Анджелина Джоли през 2016 г. Двамата години наред водеха ожесточени съдебни битки за попечителството над децата и за общото си имущество.

Въпреки че разводът им беше финализиран, отношенията между актьора и част от децата му остават обтегнати. Според близки до семейството източници, решението на Вивиан е поредният знак за силната ѝ привързаност към майка ѝ.

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