Откриха стопанство с фиктивно регистрирани животни в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

То е намерено при съвместна операция на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД на МВР и Областната агенция по безопасност на храните.

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При проверки в два обекта в селата Комунига и Габрово е било установено, че има фиктивно регистрирани 150 овце.

Актове по компетентност са съставени от служителите на Областната дирекция по безопасност на храните.

Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ продължават работата по случая с оглед установяване на данни за злоупотреба със средства от европейски фондове.